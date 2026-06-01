Garden of Commons, Nefeli Papadimouli, Le Grand Café, Saint-Nazaire

Garden of Commons, Nefeli Papadimouli 13 juin – 4 octobre Le Grand Café Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Architecte de formation, Nefeli Papadimouli ancre sa recherche dans un savoir-faire artisanal où le geste de la main se prolonge en écriture chorégraphique et en l’invention de gestes collectifs. Son œuvre enquête sur la notion d’espace commun, envisagé dans sa relation aux corps et aux usages. Inspirée par la proximité du jardin de Gilles Clément sur le toit de la base sous-marine, son exposition est liée à la notion de « jardin en mouvement » développée par le paysagiste pour penser des espaces libres et évolutifs. Utilisant le textile comme matériau, elle invite le public à expérimenter ses œuvres modulables.

Au Grand Café, l’exposition accueille notamment un grand rideau composé de pièces de costumes qui s’inspire des « lignes de désir », ces chemins dans l’espace public tracés spontanément par les usager·es. En décomposant et recomposant à l’infini cette œuvre, le public en démultiplie les potentiels narratifs. Dans ce « Jardin des communs », une poétique de la transformation permanente apparaît et dessine un nouveau paysage de relations, une utopie peut-être.

Le Grand Café 2 place des Quatre Z’Horloges 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 44 73 44 00 http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/ https://www.facebook.com/grandcafe.saintnazaire/;https://www.instagram.com/legrandcafe_saintnazaire/ Le Grand Café est un ancien café datant de 1864, haut lieu de la vie locale. Lors de son ouverture, il était situé au cœur du centre-ville de l’époque, à proximité du port et de l’ancienne gare, à deux pas de la plage.

Épargné par la destruction de la ville en 1943, il continue d’être un café jusqu’à la fin des années 1960. Il accueille par la suite différentes activités commerciales : salle des ventes, bureau d’étude, etc., avant d’être racheté en 1994 par la Ville de Saint-Nazaire et de devenir en 1997 un lieu d’exposition consacré aux artistes contemporain.e.s.

Le Grand Café est aujourd’hui labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la Culture. Gratuit

Au Grand Café, l’exposition accueille un grand rideau composé de pièces de costumes qui s’inspire des « lignes de désir », ces chemins dans l’espace public tracés spontanément par les usager·es. art art contemporain

Nefeli Papadimouli, The World in My Mouth (House), 2023. Photographie, impression numérique sur papier Epson Baryté, 14 x 19 cm © Nefeli Papadimouli © ADAGP, Paris, 2026.