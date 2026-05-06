Garden of Commons, Nefeli Papadimouli Le Grand Café Saint-Nazaire 13 juin – 4 octobre Entrée libre

Au Grand Café, l’exposition accueille un grand rideau composé de pièces de costumes qui s’inspire des « lignes de désir », ces chemins dans l’espace public tracés spontanément par les usager·es.

Architecte de formation, Nefeli Papadimouli ancre sa recherche dans un savoir-faire artisanal où le geste de la main se prolonge en écriture chorégraphique et en l’invention de gestes collectifs. Son œuvre enquête sur la notion d’espace commun, envisagé dans sa relation aux corps et aux usages. Inspirée par la proximité du jardin de Gilles Clément sur le toit de la base sous-marine, son exposition est liée à la notion de « jardin en mouvement » développée par le paysagiste pour penser des espaces libres et évolutifs. Utilisant le textile comme matériau, elle invite le public à expérimenter ses œuvres modulables.

Au Grand Café, l’exposition accueille notamment un grand rideau composé de pièces de costumes qui s’inspire des « lignes de désir », ces chemins dans l’espace public tracés spontanément par les usager·es. En décomposant et recomposant à l’infini cette œuvre, le public en démultiplie les potentiels narratifs. Dans ce « Jardin des communs », une poétique de la transformation permanente apparaît et dessine un nouveau paysage de relations, une utopie peut-être.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T19:00:00.000+02:00

1

http://www.grandcafe-saintnazaire.fr/fr/

Le Grand Café 2 place des Quatre Z’Horloges 44600 Saint-Nazaire Ville Port Saint-Nazaire 44600 Loire-Atlantique

grand_cafe@saintnazaire.fr 02 44 73 44 00 Le Grand Café. Photo Hélène Annereau-Barnay Le Grand Café / Ville de Saint-Nazaire



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

