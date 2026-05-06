FEST’ABEILLE Cessenon-sur-Orb
FEST’ABEILLE Cessenon-sur-Orb samedi 6 juin 2026.
Cessenon-sur-Orb
FEST’ABEILLE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous à Cessenon-sur-Orb pour Fest’Abeille
programme complet sur l’agenda du site www.cessenon.fr
Le samedi 6 juin 2026, Cessenon-sur-Orb vibrera au rythme du Fest’Abeille.
Après-midi
15h00 Concert de la chorale Sarabande dans l’église
15h30 17h00 Visite guidée du village avec Bérangère BORDEZ, guide-conférencière de la Communauté de communes Sud-Hérault.
16h30 Départ de l’abeille, accompagnée par les enfants et la Batucada, dans une parade festive depuis la Tuilerie.
à partir de 16h00 (jusqu’à 20h00) jeux gonflables et jeux en bois gratuits pour les enfants
18h00-20h30 Pena Colada
animations musicales par la pena avec intermèdes du groupe jazz les Mains sur le Capot
21h00 -00h30 soirée animée par DJ Prime
22h00 Embrasement de la mairie.
Stands d’alimentation proposés par les associations et bar à vins de vignerons de la commune .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21
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English :
See you at Cessenon-sur-Orb for Fest’Abeille
full program in the calendar at www.cessenon.fr
L’événement FEST’ABEILLE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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