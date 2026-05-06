Cessenon-sur-Orb

FEST’ABEILLE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous à Cessenon-sur-Orb pour Fest’Abeille

programme complet sur l’agenda du site www.cessenon.fr

Le samedi 6 juin 2026, Cessenon-sur-Orb vibrera au rythme du Fest’Abeille.

Après-midi

15h00 Concert de la chorale Sarabande dans l’église

15h30 17h00 Visite guidée du village avec Bérangère BORDEZ, guide-conférencière de la Communauté de communes Sud-Hérault.

16h30 Départ de l’abeille, accompagnée par les enfants et la Batucada, dans une parade festive depuis la Tuilerie.

à partir de 16h00 (jusqu’à 20h00) jeux gonflables et jeux en bois gratuits pour les enfants

18h00-20h30 Pena Colada

animations musicales par la pena avec intermèdes du groupe jazz les Mains sur le Capot

21h00 -00h30 soirée animée par DJ Prime

22h00 Embrasement de la mairie.

Stands d’alimentation proposés par les associations et bar à vins de vignerons de la commune .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21

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English :

See you at Cessenon-sur-Orb for Fest’Abeille

full program in the calendar at www.cessenon.fr

L’événement FEST’ABEILLE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN