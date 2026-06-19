FEST’ALEGRIA BOLQUERE Bolquère
samedi 1 août 2026 · Bolquère
Informations pratiques
Bolquère
FEST’ALEGRIA BOLQUERE
Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Evénement organisé par le Comité des fêtes Bolquère Alegria
Gratuit | Stade de Bolquère village
15h 19h Marché artisanal & jeux pour petits et grands
19h Concerts TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME
Renseignements cdfbolquere@gmail.com
Restauration & buvette sur place
.
Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie cdfbolquere@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Event organized by the Bolquère Alegria Festival Committee
Free | Bolquère Village Stadium
3:00 p.m. ? 7:00 p.m. Craft fair & games for all ages
7:00 p.m. Concerts: TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME
For more information: cdfbolquere@gmail.com
Food and refreshments available on site
L’événement FEST’ALEGRIA BOLQUERE Bolquère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
À voir aussi à Bolquère (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Bolquère 6 juillet 2026
- STAGE DE FOOT EN ALTITUDE Bolquère 6 juillet 2026
- SORTIES PLANTES MEDICINALES DES PYRENEES Bolquère 7 juillet 2026
- ATELIER: LES ANIMAUX DES PYRÉNÉES & LEURS TRACES Bolquère 7 juillet 2026
- YOGA AU BORD DU LAC ET AQUARELLE Bolquère 10 juillet 2026