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AGENDA · Bolquère

FEST’ALEGRIA BOLQUERE Bolquère

samedi 1 août 2026 · Bolquère

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
66210 Bolquère
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Bolquère

FEST’ALEGRIA BOLQUERE

Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Evénement organisé par le Comité des fêtes Bolquère Alegria
Gratuit | Stade de Bolquère village
15h 19h Marché artisanal & jeux pour petits et grands
19h Concerts TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME
Renseignements cdfbolquere@gmail.com
Restauration & buvette sur place
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Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie   cdfbolquere@gmail.com

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English :

Event organized by the Bolquère Alegria Festival Committee
Free | Bolquère Village Stadium
3:00 p.m. ? 7:00 p.m. Craft fair & games for all ages
7:00 p.m. Concerts: TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME
For more information: cdfbolquere@gmail.com
Food and refreshments available on site

L’événement FEST’ALEGRIA BOLQUERE Bolquère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000

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