Informations pratiques

Bolquère

FEST’ALEGRIA BOLQUERE

Bolquère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Evénement organisé par le Comité des fêtes Bolquère Alegria

Gratuit | Stade de Bolquère village

15h 19h Marché artisanal & jeux pour petits et grands

19h Concerts TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME

Renseignements cdfbolquere@gmail.com

Restauration & buvette sur place

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Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie cdfbolquere@gmail.com

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English :

Event organized by the Bolquère Alegria Festival Committee

Free | Bolquère Village Stadium

3:00 p.m. ? 7:00 p.m. Craft fair & games for all ages

7:00 p.m. Concerts: TIGER TUTU, LES BARBEAUX, UNE TOUCHE D’OPTIMISME

For more information: cdfbolquere@gmail.com

Food and refreshments available on site

L’événement FEST’ALEGRIA BOLQUERE Bolquère a été mis à jour le 2026-06-19 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000