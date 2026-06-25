RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère
mardi 4 août 2026 · Bolquère
Informations pratiques
Bolquère
RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS
33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : – – 43
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
RANDO SOLEIL COUCHANT “SUR LA PISTE DE CERFS”
17h 23h
Bureau Montagne Nature, Pyrénées 2000
Dès 6 ans.
Tarifs 43€ / adulte. 34€ / enfant de 6 à 12 ans.
Inscription auprès de Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limité à 12 personnes.
Une randonnée en balcon, entre coucher de soleil et nuit étoilée… Un moment propice pour croiser cerfs et biches.
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33 Avenue du Serrat de l’Ours Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 51 88 66
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English :
SUNSET HIKE ON THE DEER TRAIL ?
5:00 p.m. 11:00 p.m.
Montagne Nature Office, Pyr%E9n%E9es 2000
Ages 6 and up.
Prices: 43? / adult. 34? / child ages 6–12.
Register with Montagne Nature Pyrénées (06 12 51 88 66). Limited to 12 people.
A hike along the ridgeline, from sunset to a starry night? The perfect time to spot deer and does.
L’événement RANDO SOLEIL COUCHANT SUR LA PISTE DES CERFS Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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