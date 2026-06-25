UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- COMEDIE MUSICALE ESMERALDA Bolquère
UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- COMEDIE MUSICALE ESMERALDA Bolquère mardi 4 août 2026.
Bolquère
UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- COMEDIE MUSICALE ESMERALDA
Place Guy Male Bolquère Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE
21h
Salle des fêtes, Bolquère village
Informations et réservations 04.68.30.12.42
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Place Guy Male Bolquère 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 12 42
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English :
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9:00 p.m.
Salle des f%EAtes, Bolqu%E8re village
Information and reservations: 04.68.30.12.42
L’événement UN ÉTÉ EN MUSIQUES À BOLQUÈRE- COMEDIE MUSICALE ESMERALDA Bolquère a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE BOLQUERE/PYRENEES 2000
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