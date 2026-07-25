Informations pratiques

Libourne

Fest’Arts 2026

Dans les rues de Libourne Libourne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06

Rendez-vous incontournable de l’été, Fest’arts est de retour pour faire vibrer la ville de Libourne au rythme des arts de la rue.

Pendant 3 jours, de 10h à 1h30 du matin, plusieurs dizaines de compagnies françaises et étrangères occuperont l’espace public pour le plus grand plaisir de tous ! Petits et grands déambuleront dans la bastide libournaise, piétonnisée pour l’occasion, à la découverte de plus de 110 représentations de théâtre, danse, clown, cirque, fanfares et bien d’autres surprises…

Retrouvez toute la programmation ici https://www.festarts.com/programmation-old-2-2026/ .

Dans les rues de Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine festarts@libourne.fr

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English : Fest’Arts 2026

L’événement Fest’Arts 2026 Libourne a été mis à jour le 2026-07-25 par OTI du Libournais