Fest’Arts 2026 Libourne
jeudi 6 août 2026 · Libourne
Informations pratiques
Libourne
Fest’Arts 2026
Dans les rues de Libourne Libourne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
Rendez-vous incontournable de l’été, Fest’arts est de retour pour faire vibrer la ville de Libourne au rythme des arts de la rue.
Pendant 3 jours, de 10h à 1h30 du matin, plusieurs dizaines de compagnies françaises et étrangères occuperont l’espace public pour le plus grand plaisir de tous ! Petits et grands déambuleront dans la bastide libournaise, piétonnisée pour l’occasion, à la découverte de plus de 110 représentations de théâtre, danse, clown, cirque, fanfares et bien d’autres surprises…
Retrouvez toute la programmation ici https://www.festarts.com/programmation-old-2-2026/ .
Dans les rues de Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine festarts@libourne.fr
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English : Fest’Arts 2026
L’événement Fest’Arts 2026 Libourne a été mis à jour le 2026-07-25 par OTI du Libournais
À voir aussi à Libourne (Gironde)
- De la mort qui tue, Fest’Arts, Libourne 6 août 2026
- [Conférence] « À qui appartenaient ces œuvres ? : retracer les parcours des œuvres grâce à la recherche de provenance », Musée des beaux-arts, Libourne 18 septembre 2026
- Projection du film « La femme au tableau », Cinéma Grand écran, Libourne 18 septembre 2026
- Exposition et rencontre : « Je suis Ici », Musée des beaux-arts, Libourne 19 septembre 2026
- Atelier jeune public : du tableau à la photographie, Musée des beaux-arts, Libourne 19 septembre 2026