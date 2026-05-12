Festes Baroques Château Bouscaut Château Bouscaut Cadaujac

Cadaujac

Festes Baroques Château Bouscaut

Château Bouscaut 1477 Avenue de Toulouse Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Spectacle à la carte dans tous les sens du terme. Le public compose lui-même une soirée unique au fur et à mesure que les onze arcanes du tarot, tirées au hasard sur un total de vingt-deux, sont dévoilées. Puis apparaissent musiques instrumentales, chant, danse… tout en surprise !

Ensemble Faenza

Marco Horvath, chant, théorbe, vièle

Olga Pitarch, chant

Francisco Manalich, chant, guitare et viole

& un jeu de tarot géant

Après le concert, dégustation des vins du château Château Bouscaut, Grand Cru Classé de Graves. .

Château Bouscaut 1477 Avenue de Toulouse Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 86 24 contact@festesbaroques.com

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English :

L’événement Festes Baroques Château Bouscaut Cadaujac a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme