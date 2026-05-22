Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais Cadaujac
Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais Cadaujac dimanche 14 juin 2026.
Cadaujac
Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais
Parc du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Rugby Club Cadaujacais vous donne rendez-vous dimanche 14 juin au Parc du Château à Cadaujac pour une journée pleine de bonnes affaires !
Restauration et buvette sur place !
Venez chiner, vendre, partager un moment en famille ou entre amis ! .
Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 55 15 37 rccadaujac@gmail.com
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English : Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais
L’événement Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais Cadaujac a été mis à jour le 2026-05-22 par Sud Bordeaux Tourisme
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