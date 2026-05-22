Cadaujac

Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais

Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le Rugby Club Cadaujacais vous donne rendez-vous dimanche 14 juin au Parc du Château à Cadaujac pour une journée pleine de bonnes affaires !

Restauration et buvette sur place !

Venez chiner, vendre, partager un moment en famille ou entre amis ! .

Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 55 15 37 rccadaujac@gmail.com

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English : Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais

L’événement Vide Grenier du Rugby Club Cadaujacais Cadaujac a été mis à jour le 2026-05-22 par Sud Bordeaux Tourisme