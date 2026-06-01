Opéra en famille Micro Folie Salle des fêtes de Cadaujac Cadaujac

Cadaujac

Opéra en famille Micro Folie

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Un goûter d’exception autour de Mozart, le mercredi 17 juin à 15h.

Et si vous découvriez l’opéra comme vous ne l’avez jamais vu ?

Micro-Folie Cadaujac vous invite à une projection exceptionnelle de Bastien et Bastienne de Mozart, spécialement mis en scène pour le jeune public par l’Académie de l’Opéra national de Paris.

Bastienne pense que Bastien ne l’aime plus… Sur les conseils d’un drôle de magicien, elle va tout faire pour le rendre jaloux… Quiproquos, jeux amoureux et musique entraînante, dans un univers coloré inspiré de la fête foraine.

Court, vif et plein d’humour, cet opéra composé par un Mozart de 12 ans est une invitation joyeuse à la musique classique, accessible à tous, dès le plus jeune âge.

Présenté initialement à Paris, ce spectacle rare est aujourd’hui rendu accessible près de chez vous.

La projection sera suivie d’un goûter pour prolonger ce moment de partage. .

Salle des fêtes de Cadaujac Parc du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Opéra en famille Micro Folie

L’événement Opéra en famille Micro Folie Cadaujac a été mis à jour le 2026-06-02 par Sud Bordeaux Tourisme