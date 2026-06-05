Festi été chants et danses La Ferté Macé
Festi été chants et danses La Ferté Macé dimanche 30 août 2026.
La Ferté Macé
Festi été chants et danses
32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30 16:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Spectacle de danses et chants avec Bagnol Troupe Dance et Kévin chanteur Accordéoniste .
32-34 Rue de la Barre La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +687 84658 alain.jarry61@orange.fr
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English : Festi été chants et danses
L’événement Festi été chants et danses La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-06-05 par Flers agglo
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