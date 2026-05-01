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Festi gourmand Beaumontois en Périgord

Festi gourmand Beaumontois en Périgord

Festi gourmand Beaumontois en Périgord samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24440 Beaumontois en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Beaumontois en Périgord

Festi gourmand

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rejoignez-nous pour débuter les festivités estivales,

REPAS
soupe haricot couenne
salade périgourdine
moules frites
confit de canard
burger signature amicale
sandwich saucisse merguez

apporter vos couvert

Tournoi de pétanque
13h30 inscription au tournoi
14h lancé du bouchon fin 18h

Musique DJ Jon May

Diffusion grand écran finale ligue des champions   .

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 92 93 

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English : Festi gourmand

L’événement Festi gourmand Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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