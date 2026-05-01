Beaumontois en Périgord

Festi gourmand

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Rejoignez-nous pour débuter les festivités estivales,

REPAS

soupe haricot couenne

salade périgourdine

moules frites

confit de canard

burger signature amicale

sandwich saucisse merguez

apporter vos couvert

Tournoi de pétanque

13h30 inscription au tournoi

14h lancé du bouchon fin 18h

Musique DJ Jon May

Diffusion grand écran finale ligue des champions .

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 92 93

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English : Festi gourmand

L’événement Festi gourmand Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides