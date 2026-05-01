Festi gourmand Beaumontois en Périgord
Festi gourmand Beaumontois en Périgord samedi 30 mai 2026.
Beaumontois en Périgord
Festi gourmand
Salle des fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rejoignez-nous pour débuter les festivités estivales,
REPAS
soupe haricot couenne
salade périgourdine
moules frites
confit de canard
burger signature amicale
sandwich saucisse merguez
apporter vos couvert
Tournoi de pétanque
13h30 inscription au tournoi
14h lancé du bouchon fin 18h
Musique DJ Jon May
Diffusion grand écran finale ligue des champions .
Salle des fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 92 93
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English : Festi gourmand
L’événement Festi gourmand Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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