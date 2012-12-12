Festi Lacan Salle du Castel Park Surgères

Surgères

Festi Lacan

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

La compagnie 3C Théâtre propose la 1ère édition de Festi Lacan 3 jours de théâtre à Surgères, avec 5 spectacles !

Réservation en ligne.

Foodtruck et buvette sur place.

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 35 81 47 theatre3c@gmail.com

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English :

Compagnie 3C Théâtre presents the 1st edition of Festi Lacan: 3 days of theater in Surgères, with 5 shows!

Book online.

Foodtruck and refreshments on site.

L’événement Festi Lacan Surgères a été mis à jour le 2026-05-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin