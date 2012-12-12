Festi Lacan Salle du Castel Park Surgères
Festi Lacan Salle du Castel Park Surgères vendredi 22 mai 2026.
Surgères
Festi Lacan
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
La compagnie 3C Théâtre propose la 1ère édition de Festi Lacan 3 jours de théâtre à Surgères, avec 5 spectacles !
Réservation en ligne.
Foodtruck et buvette sur place.
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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 35 81 47 theatre3c@gmail.com
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English :
Compagnie 3C Théâtre presents the 1st edition of Festi Lacan: 3 days of theater in Surgères, with 5 shows!
Book online.
Foodtruck and refreshments on site.
L’événement Festi Lacan Surgères a été mis à jour le 2026-05-09 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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