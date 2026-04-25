Festi Marmots Exposition Loulou et Compagnie Maison pluridisciplinaire de santé Gerbéviller

Gerbéviller

Festi Marmots Exposition Loulou et Compagnie

Maison pluridisciplinaire de santé 72 rue Saint Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-05

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-05-05

L’exposition reprend des illustrations des albums jeunesse de la collecyion Loulou et Compagnie de l’éditeur L’école des loisirs . L’expo évoque de grandes thématiques de l’enfance la peur, la famille, l’heure du coucher, les amis,… et est accopagnée de coins à histoires et d’albums à découvrir en attendant votre rendez-vous… Exposition proposée dans le cadre de Festi’Marmots, des activités pour sortir la tête des écrans, organisées par le collectif Ecran total . Gratuit.Tout public

0 .

Maison pluridisciplinaire de santé 72 rue Saint Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The exhibition features illustrations from children?s albums in the Loulou et Compagnie series published by L?école des loisirs. The exhibition evokes major childhood themes: fear, family, bedtime, friends, etc., and is accompanied by story corners and albums to discover while waiting for your appointment? The exhibition is part of Festi?Marmots, a series of activities organized by the Ecran total collective to help children get their heads off screens. Free admission.

L’événement Festi Marmots Exposition Loulou et Compagnie Gerbéviller a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS