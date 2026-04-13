Visite libre du parc et de ses monuments : le nymphée et le pavillon XVIIe siècle., Château Gerbéviller, Gerbéviller

Visite libre du parc et de ses monuments : le nymphée et le pavillon XVIIe siècle. 6 et 7 juin Château Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

5€, gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ de 12 à 16 ans et les groupes de plus de 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez découvrir librement un très beau parc paysager, labellisé « jardin remarquable ».

Château Gerbéviller 13 rue Carnot, 54830 Gerbéviller Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383427157 http://www.chateau-gerbeviller.com/ Parc de 23 hectares, il est parcouru dans toute sa longueur par la Mortagne. Il a été dessiné par l’architecte Berthault, paysagiste de Napoléon Ier, en 1820. Type même des jardins agrandis à l’échelle du paysage, il offre une ample composition en « Y » comme les affectionnait Claude Gellée dit Le Lorrain. Un rare nymphée du XVIIe siècle et le « Pavillon rouge » dessinés probablement par Clément II Métezeau, vers 1620, constituent d’étonnantes fabriques précédées d’essences remarquables. D914 – 13 kms au sud de Lunéville

Venez découvrir librement un très beau parc paysager, labellisé « jardin remarquable ».

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