La Route des Orgues Concert piano, orgue et soprano Église Saint-Pierre Gerbéviller
La Route des Orgues Concert piano, orgue et soprano Église Saint-Pierre Gerbéviller dimanche 30 août 2026.
Gerbéviller
La Route des Orgues Concert piano, orgue et soprano
Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 16:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Laissez-vous porter par le duo formé par Mary-Lee Jacquier au chant et Christophe Durant au piano et orgue. Entrée libre.
Informations au 03 83 75 13 37Tout public
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Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com
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English :
Let yourself be carried away by the duo formed by Mary-Lee Jacquier on vocals and Christophe Durant on piano and organ. Free admission.
Information: 03 83 75 13 37
L’événement La Route des Orgues Concert piano, orgue et soprano Gerbéviller a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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