La Route des Orgues Concert orgue et trompette Église Saint-Pierre Gerbéviller
La Route des Orgues Concert orgue et trompette Église Saint-Pierre Gerbéviller dimanche 4 octobre 2026.
Gerbéviller
La Route des Orgues Concert orgue et trompette
Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Pour ce concert de la Route des Orgues, découvrez Cécile Bohlinger et Mathieu Reinert pour un moment musical orgue et trompette. Entrée libre.
Informations au 03 83 75 13 37Tout public
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Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37 tourisme@tourisme-lunevillois.com
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English :
For this Route des Orgues concert, discover Cécile Bohlinger and Mathieu Reinert for a musical moment of organ and trumpet. Free admission.
Information on 03 83 75 13 37
L’événement La Route des Orgues Concert orgue et trompette Gerbéviller a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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