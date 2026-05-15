La Route des Orgues Concert orgue et chant Église Saint-Pierre Gerbéviller
La Route des Orgues Concert orgue et chant Église Saint-Pierre Gerbéviller dimanche 28 juin 2026.
Gerbéviller
La Route des Orgues Concert orgue et chant
Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Les Amis de l’Orgue sont heureux de vous inviter au concert orgue et chant. Vous pourrez entendre Dominique Dantand à l’orgue.
Participation libre. Informations au 03 83 75 13 37Tout public
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Église Saint-Pierre Rue Saint-Pierre Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 13 37
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English :
Les Amis de l’Orgue are delighted to invite you to an organ and song concert. You will hear Dominique Dantand at the organ.
Free admission. Information on 03 83 75 13 37
L’événement La Route des Orgues Concert orgue et chant Gerbéviller a été mis à jour le 2026-05-15 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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