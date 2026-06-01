Festi’pestacle Salle des Fêtes Gerbéviller
Festi’pestacle Salle des Fêtes Gerbéviller mardi 23 juin 2026.
Gerbéviller
Festi’pestacle
Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville Gerbéviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez assister à ce spectacle comique pour clôturer Festi’Marmots. À partir de 6 ans, ouvert à tous. Gratuit.
Réservation en mairie au 03 83 42 70 33Tout public
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Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33
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English :
Come and see this comedy show to close Festi’Marmots. From age 6, open to all. Free admission.
Reservations at town hall 03 83 42 70 33
L’événement Festi’pestacle Gerbéviller a été mis à jour le 2026-06-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS
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