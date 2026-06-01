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Festi’pestacle Salle des Fêtes Gerbéviller

Festi’pestacle Salle des Fêtes Gerbéviller mardi 23 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Place de l'Hôtel de Ville

Ville : 54830 Gerbéviller

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Gerbéviller

Festi’pestacle

Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Venez assister à ce spectacle comique pour clôturer Festi’Marmots. À partir de 6 ans, ouvert à tous. Gratuit.
Réservation en mairie au 03 83 42 70 33Tout public
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Salle des Fêtes Place de l’Hôtel de Ville Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33 

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English :

Come and see this comedy show to close Festi’Marmots. From age 6, open to all. Free admission.
Reservations at town hall 03 83 42 70 33

L’événement Festi’pestacle Gerbéviller a été mis à jour le 2026-06-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

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