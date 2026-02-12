Festi noël Bagnoles de l’Orne Normandie
Début : 2026-12-20 16:00:00
fin : 2026-12-20 17:30:00
2026-12-20
Calqué sur le modèle du Festival d’été. La Bagnol Troupe Dance propose de fêter noël en chantant (avec Sylvain Guérin et Victor Dufour) et en dansant.
Renseignements Alain JARRY 06 87 84 65 85 ou alain.jarry61@orange.fr .
