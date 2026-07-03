Informations pratiques

Coubisou

Festi Rando Les chèvres de Coubisou

Coubisou Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Évadez-vous là où se dessinent les magnifiques paysages des avant-causses. Pour couronner cette balade en beauté, poussez les portes d’une ferme pour rencontrer les chèvres et partager un délicieux goûter fermier !

. Date et heure Mardi 4 août à 14h

. Lieu de départ de la randonnée Coubisou (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 9.5 km Dénivelé 230m Durée approximative totale (randonnée + visite) 4h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 8 .

Coubisou 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

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English :

Escape to where the magnificent landscapes of the Avant-Causses unfold. To top off this beautiful stroll, step inside a farm to meet the goats and enjoy a delicious farm-style snack!

L’événement Festi Rando Les chèvres de Coubisou Coubisou a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)