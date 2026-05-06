Festi Vélo, 50420, Tessy-Bocage

Festi Vélo Mercredi 6 mai, 14h30 50420 Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:30:00+02:00 – 2026-05-06T18:00:00+02:00

La commune de Tessy-Bocage en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche oganise un après-midi festif autour du vélo.

Des associations spécialisées feront des desmonstrations. l’Association Anper réalisera dr recyclage de bouchons, l’Association V’lo montrera des vélos rigolos, l’association Soudeurs du Coeur présntera des vélos transformés pour accompagner des peronnes PMR.

Cet après-midi se concluera par un spectacle gratuit « Cyclorama » , ciné-concernt dont les instruments de musique sont des morceaux de vélos.

50420 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Tessy-sur-Vire Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « mairie@tessybocage.fr »}]

Un après-midi festif autour du vélo ! Démonstrations par des associations, spectacle autour du vélo.

Mairie de Tessy-Bocage