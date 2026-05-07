Bannes

FESTI’BANNES Festival de musique

1 Place de la Mairie Bannes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Festi’Bannes revient les 26 et 27 juin à Bannes pour une 4ème édition haute en couleurs !

Les 26 et 27 juin prochains, la commune de Bannes vibrera au rythme de la musique et de la convivialité avec le grand retour de Festi’Bannes, Un festival gratuit placé sous le signe de la fête, du partage et de la bonne humeur !

Dans une ambiance chaleureuse, vous êtes invités à profiter de deux soirées exceptionnelles à partir de 18h.

Concerts, animations et restauration sur place viendront rythmer cet événement incontournable du début d’été.

Au programme une sélection d’artistes et de DJs prêts à mettre le feu à la scène avec des performances festives et déjantées

• Didier Super

• DJLow

• DJFou

• Oxygène Radio

Entre amis, en famille ou entre collègues, Festi’Bannes promet une atmosphère conviviale et énergique. L’entrée entièrement gratuite permet à tous de venir profiter de la musique et des nombreuses animations prévues durant le week-end.

Rendez-vous les vendredi 26 et samedi 27 juin à partir de 18h pour célébrer l’été à Festi’Bannes !

Musique, bonne humeur et ambiance garantie !.

Informations Mr LAVOUÉ Yoann au 06.82.31.08.29 .

1 Place de la Mairie Bannes 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 82 31 08 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi-Bannes returns to Bannes on June 26 and 27 for a 4th edition full of color!

L’événement FESTI’BANNES Festival de musique Bannes a été mis à jour le 2026-05-07 par SUD MAYENNE