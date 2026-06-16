FESTICATAL’ANGLES Les Angles
FESTICATAL’ANGLES Les Angles samedi 8 août 2026.
Les Angles
FESTICATAL’ANGLES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
– 15h30 Grande Trobada des Géants.
Départ de la télécabine. Déambulation dans le village jusqu’au chapiteau du bas de station.
– 17h00 Ballade de Sardanes avec la Cobla Sol des Banyuls.
– 17h00 22h00 Mercat d’Aqui
– 18h…
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
– 3:30 p.m.: Grand Gathering of the Giants.
Departure from the gondola station. Procession through the village to the big top at the bottom of the station.
– 5:00 PM: Sardanes dance performance with the Cobla Sol des Banyuls.
– 5:00 PM 10:00 PM: Mercat d’Aqui
– 6:00 PM…
L’événement FESTICATAL’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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