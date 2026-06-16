Les Angles

FESTICATAL’ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

– 15h30 Grande Trobada des Géants.

Départ de la télécabine. Déambulation dans le village jusqu’au chapiteau du bas de station.

– 17h00 Ballade de Sardanes avec la Cobla Sol des Banyuls.

– 17h00 22h00 Mercat d’Aqui

– 18h…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

– 3:30 p.m.: Grand Gathering of the Giants.

Departure from the gondola station. Procession through the village to the big top at the bottom of the station.

– 5:00 PM: Sardanes dance performance with the Cobla Sol des Banyuls.

– 5:00 PM 10:00 PM: Mercat d’Aqui

– 6:00 PM…

L’événement FESTICATAL’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION