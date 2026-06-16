FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS Les Angles
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS Les Angles samedi 18 juillet 2026.
Les Angles
FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-26 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Pendant 9 jours, de 16h à 20h, des joueurs venus du monde entier s’affronteront dans une atmosphère alliant compétition de haut niveau et convivialité. Invité d’honneur Glenn Flear, grand Maître international. Une présence de prestige qui promet de…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
For 9 days, from 4:00 p.m. to 8:00 p.m., players from around the world will compete in an atmosphere that combines high-level competition with a friendly spirit. Guest of honor: Glenn Flear, International Grandmaster. A prestigious guest who promises to…
L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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