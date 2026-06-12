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INITIATION ESCALADE Les Angles

INITIATION ESCALADE Les Angles

INITIATION ESCALADE Les Angles lundi 20 juillet 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Les Angles

INITIATION ESCALADE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Sébastien, moniteur diplômé d’état, vous propose une découverte de l’escalade dans un site majestueux.

Place limitées, créneaux de 30mn. inscriptions en lignes sur lesangles.com
Rdv rocher Balcère …
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Sébastien, a state-certified instructor, invites you to discover rock climbing in a majestic setting.

Limited spots available, 30-minute time slots. Register online at lesangles.com
Meet at the Balcère rock face…

L’événement INITIATION ESCALADE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-12 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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