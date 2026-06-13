VIDE GRENIER Les Angles
VIDE GRENIER Les Angles dimanche 19 juillet 2026.
Les Angles
VIDE GRENIER
Avenue de Mont Louis Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le paradis pour les chineurs !
Place Paul Samson…
.
Avenue de Mont Louis Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
A bargain hunter’s paradise!
Place Paul Samson…
L’événement VIDE GRENIER Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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