Les Angles

FESTICATAL’ANGLES

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:00:00

fin : 2026-08-09 18:30:00

Date(s) :

2026-08-09

– 16h00 Spectacle de danses traditionnelles avec le groupe de danses catalanes Alegria accompagné de la Cobla Millenaria.

– 18h30 Concert Havaneras avec le groupe Terra i Mar. Rum cremat offert

Place de la Mairie…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

– 4:00 p.m.: Traditional dance performance by the Catalan dance group Alegria, accompanied by the Cobla Millenaria.

– 6:30 p.m.: Havaneras concert featuring the group Terra i Mar. Complimentary rum cremat

Town Hall Square…

L’événement FESTICATAL’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION