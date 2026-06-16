FESTICATAL’ANGLES Les Angles
FESTICATAL’ANGLES Les Angles dimanche 9 août 2026.
Les Angles
FESTICATAL’ANGLES
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 18:30:00
Date(s) :
2026-08-09
– 16h00 Spectacle de danses traditionnelles avec le groupe de danses catalanes Alegria accompagné de la Cobla Millenaria.
– 18h30 Concert Havaneras avec le groupe Terra i Mar. Rum cremat offert
Place de la Mairie…
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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
– 4:00 p.m.: Traditional dance performance by the Catalan dance group Alegria, accompanied by the Cobla Millenaria.
– 6:30 p.m.: Havaneras concert featuring the group Terra i Mar. Complimentary rum cremat
Town Hall Square…
L’événement FESTICATAL’ANGLES Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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