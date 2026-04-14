Festi’Coccinelle Rue du Faubourg du Pont Chéu
Festi’Coccinelle Rue du Faubourg du Pont Chéu mardi 21 juillet 2026.
Chéu
Festi’Coccinelle
Rue du Faubourg du Pont Jardin de l’Octroi et Théâtre de Verdure Chéu Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-22 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
La plus grande manifestation jeune public de l’Yonne et de l’Aube rassemble tous les ans depuis 20 ans près de 2000 enfants sur deux jours. Chaque journée alterne ateliers éducatifs et spectacles pour offrir aux enfants leur toute première expérience de festival. En 2026 nous vous proposons un voyage dans les métissages culturels exceptionnels du Brésil, depuis la musique (samba, bossa nova) en passant par la danse (capoeira), jusqu’au carnaval et sans oublier bien sûr le sport avec le foot ! La nature et l’environnement seront également explorés avec notamment le grand défi de l’Amazonie ! .
Rue du Faubourg du Pont Jardin de l’Octroi et Théâtre de Verdure Chéu 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 25 42 70 60
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English : Festi’Coccinelle
L’événement Festi’Coccinelle Chéu a été mis à jour le 2026-04-14 par Yonne Attractivité
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