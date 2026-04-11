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Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges Chéu

Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges Chéu

Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges Chéu samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 89600 Chéu

Département : Yonne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chéu

Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges

Place de l’église Chéu Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Des légendes et des anecdotes liés à des personnages plus ou moins sympa, mais fort emblématique pour la contrée seront évoqués lors de ce circuit commenté et véhiculé entre Chéu et Jaulges. Ce circuit prévoit, notamment, un arrêt dans un jardin privé pour évoquer une variété de légumes propre à Chéu et un arrêt dans l’église Saint-Martin de Jaulges pour présenter un tableau à rebondissement.
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Sereine et Armance jusqu’à la veille du circuit.   .

Place de l’église Chéu 89600 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 35 11 86  ot.saint-florentin@orange.fr

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English : Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges

L’événement Les bons, les terribles et les pets de Chéu et Jaulges Chéu a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Serein Armance St Florentin

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