Creysse

Festi’Creysse Marché Artisanal

Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le Festi'Creysse revient avec son marché artisanal, une journée festive où artisans, créateurs et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs talents

Le Festi'Creysse revient avec son marché artisanal, une journée festive où artisans, créateurs et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs talents. Animations pour petits et grands, musique et ambiance conviviale sont au programme

Une sortie idéale pour flâner, découvrir des savoir-faire uniques et profiter des festivités

Buvette et restauration sur place

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Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 78 11 55 18

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English :

The Festi'Creysse returns with its craft market, a festive day when local artisans, creators and producers come together to showcase their talents

L’événement Festi’Creysse Marché Artisanal Creysse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Dordogne