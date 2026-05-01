Festi’Creysse Marché Artisanal Creysse
Festi’Creysse Marché Artisanal Creysse dimanche 24 mai 2026.
Creysse
Festi’Creysse Marché Artisanal
Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le Festi'Creysse revient avec son marché artisanal, une journée festive où artisans, créateurs et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs talents
Le Festi'Creysse revient avec son marché artisanal, une journée festive où artisans, créateurs et producteurs locaux se réunissent pour faire découvrir leurs talents. Animations pour petits et grands, musique et ambiance conviviale sont au programme
Une sortie idéale pour flâner, découvrir des savoir-faire uniques et profiter des festivités
Buvette et restauration sur place
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Creysse 46600 Lot Occitanie +33 6 78 11 55 18
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English :
The Festi'Creysse returns with its craft market, a festive day when local artisans, creators and producers come together to showcase their talents
L’événement Festi’Creysse Marché Artisanal Creysse a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Vallée de la Dordogne
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