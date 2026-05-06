Saint-Ulphace

Festi’famille

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Prêts pour une journée inoubliable en famille ?

Le dimanche 14 juin, le Club Inner Wheel du Perche transforme le Centre Musical International de Roussigny en terrain de jeu géant pour la nouvelle édition de Festi’ Famille !

Au programme de 10h à 17h

– Des ateliers parents-enfants LEGO® master, vannerie, contes, cirque, massage, musique… il y en a pour tous les goûts !

kermesse, jeux, détente et gourmandises pour régaler petits et grands.

– Le clou du spectacle À 17h, ne manquez pas Alors Voilà , des histoires musicales imaginaires qui vous feront voyager !

Tarifs 7€ (adultes/ados) | 5€ (enfants) | Gratuit -3 ans. Spectacle 7€.

Réservation sur Hello Asso ou billetterie sur place.

Cerise sur le gâteau tous les bénéfices sont reversés aux enfants défavorisés. .

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Festi’famille Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-05-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude