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Le ravissement d’Adèle Saint-Ulphace

Le ravissement d’Adèle Saint-Ulphace samedi 30 mai 2026.

Adresse : Centre Musical de Roussigny

Ville : 72320 Saint-Ulphace

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Ulphace

Le ravissement d’Adèle

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Participation libre   .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27 

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English :

L’événement Le ravissement d’Adèle Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-04-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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