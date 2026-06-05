Festig Noz Plouguerneau
Festig Noz Plouguerneau vendredi 5 juin 2026.
Plouguerneau
Festig Noz
Le Grouaneg Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Restauration sur place Boued hag Evaj .
Le Grouaneg Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festig Noz Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-02 par OT PAYS DES ABERS
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