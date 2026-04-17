Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau
Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau lundi 8 juin 2026.
Plouguerneau
Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public
Salle des Associations Lilia Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:30:00
fin : 2026-06-08 20:30:00
Date(s) :
2026-06-08
Où ? à la salle des associations de Lilia.
Avec qui ? la cheffe de choeur Élise Perron-Bolmont et les choristes (basses, ténors, alti, sopranes).
N’hésitez pas à venir découvrir le chant choral. .
Salle des Associations Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS
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