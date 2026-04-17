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Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau

Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau lundi 8 juin 2026.

Adresse : Salle des Associations Lilia

Ville : 29880 Plouguerneau

Département : Finistère

Début : lundi 8 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Plouguerneau

Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public

Salle des Associations Lilia Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:30:00
fin : 2026-06-08 20:30:00

Date(s) :
2026-06-08

Où ? à la salle des associations de Lilia.
Avec qui ? la cheffe de choeur Élise Perron-Bolmont et les choristes (basses, ténors, alti, sopranes).

N’hésitez pas à venir découvrir le chant choral.   .

Salle des Associations Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement Répétition de la chorale Entre Terre et Mer ouverte à tout le public Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS

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