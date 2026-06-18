Brassempouy

Festi’Grotte

Site archéologique des grottes du Pape Brassempouy Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 23:55:00

Date(s) :

2026-07-28

Pour cette 2ème édition de Festi’Grotte, la Cie du Faubourg débarque à Brassempouy !

Laissez-vous transporter dans l’univers délirant du clown préhistorique de la Quête du Râle et par les danses de l’après histoire du NéanderBal.

Pour cette 2ème édition de Festi’Grotte, la Cie du Faubourg débarque à Brassempouy !

Laissez-vous transporter dans l’univers délirant du clown préhistorique de la Quête du Râle et par les danses de l’après histoire du NéanderBal.

Profitez de Festi’Grotte pour (re)découvrir le site archéologique des grottes du Pape avec des visites et vous amuser avec les jeux préhistoriques créés par l’équipe du PréhistoSite.

Restauration rapide et buvette par l’asso des Amis de Brassempouy Tarifs hors repas

Billetterie à l’accueil (tous paiement) et au site (pas de CB) .

Site archéologique des grottes du Pape Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 21 73 reservations@prehistoire-brassempouy.fr

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English : Festi’Grotte

For this 2%E8th edition of Festi’Grotte, the Cie du Faubourg is coming to Brassempouy!

Let yourself be swept away into the whimsical world of the prehistoric clown from *La Quête du Rôle* and by the post-historical dances of *NéanderBal*.

L’événement Festi’Grotte Brassempouy a été mis à jour le 2026-06-18 par Landes Chalosse