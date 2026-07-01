AGENDA · Plougrescant
Festi’huîtres Plougrescant
jeudi 16 juillet 2026 · Plougrescant
Informations pratiques
Plougrescant
Festi’huîtres
Place de la mairie Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Le comité de jumelage de Plougrescant organise un Fest’huîtres avec groupes musicaux, exposition de voitures anciennes et danses bretonnes.
Restauration sur place. .
Place de la mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 07 08 30
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English :
L’événement Festi’huîtres Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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