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AGENDA · Plougrescant

Festi’huîtres Plougrescant

jeudi 16 juillet 2026 · Plougrescant

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la mairie
Ville
22820 Plougrescant
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plougrescant

Festi’huîtres

Place de la mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Le comité de jumelage de Plougrescant organise un Fest’huîtres avec groupes musicaux, exposition de voitures anciennes et danses bretonnes.
Restauration sur place.   .

Place de la mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 07 08 30 

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English :

L’événement Festi’huîtres Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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