Informations pratiques

Plougrescant

Festi’huîtres

Place de la mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Le comité de jumelage de Plougrescant organise un Fest’huîtres avec groupes musicaux, exposition de voitures anciennes et danses bretonnes.

Restauration sur place. .

Place de la mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 59 07 08 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festi’huîtres Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose