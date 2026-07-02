Festi’Jeudis Marckolsheim
jeudi 2 juillet 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Festi’Jeudis
rue du mal foch Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-15 2026-08-16
Venez profiter d’un moment convivial sur fond musical. Buvette, restauration.
Animation musicale, buvette, restauration .
rue du mal foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 38 61 10 aucoeurduried@gmail.com
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English :
Come and enjoy a convivial moment with a musical backdrop. Refreshments and food.
L’événement Festi’Jeudis Marckolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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