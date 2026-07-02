UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marckolsheim

Festi’Jeudis Marckolsheim

jeudi 2 juillet 2026 · Marckolsheim

Festi’Jeudis Marckolsheim

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
rue du mal foch
Ville
67390 Marckolsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Marckolsheim

Festi’Jeudis

rue du mal foch Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-15 2026-08-16

Venez profiter d’un moment convivial sur fond musical. Buvette, restauration.
Animation musicale, buvette, restauration   .

rue du mal foch Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 68 38 61 10  aucoeurduried@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial moment with a musical backdrop. Refreshments and food.

L’événement Festi’Jeudis Marckolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried

À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)