Pêche du dimanche matin

7 rue du 42ème RIF Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-26 11:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-26 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-31 2026-06-14 2026-06-28

Alevinage pour toutes les pêches. Prises limités, carpes de plus de 5kg sont à remettre à l’eau. Petite restautauration sur place. ouverture de l’étang à 7h.

Puis le 12 Octobre USSFESCHA sans alevinage à 5 euros. .

7 rue du 42ème RIF Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 01 40 42 messner.daniel@neuf.fr

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English :

L’événement Pêche du dimanche matin Marckolsheim a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Grand Ried