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Exposition de photos, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque De Marckolsheim · Marckolsheim

Exposition de photos, Médiathèque De Marckolsheim, Marckolsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque De Marckolsheim
Adresse
1 Impasse de l'Ecole 67390 Marckolsheim
Ville
67390 Marckolsheim
Département
Bas-Rhin

Exposition de photos 2 et 3 octobre Médiathèque De Marckolsheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Exposition du club photo de Marckolsheim : L’abécédaire de la photographie !

Médiathèque De Marckolsheim 1 Impasse de l’Ecole 67390 Marckolsheim Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est 0388749159 https://cc-ried-marckolsheim.c3rb.org
Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture

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