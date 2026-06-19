Marckolsheim

Spectacle Le vent de l’ourse

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 18:35:00

Date(s) :

2026-10-02

Un voyage poétique autour des rêves, du lien avec la nature et des transmissions entre générations.

Une ourse est dans sa tanière, préparant son nid pour l’hiver. Quand Briggid, une grand-mère, un peu guerrière, arrive dans la grotte pour s’y réfugier et réfléchir. Elle raconte des histoires de courage et d’aventures. Pourtant son feu s’éteint, elle en perd ses rêves. L’ourse, alors, va l’aider à retrouver son énergie et surtout sa capacité à rêver. Ensemble, elles sortent de la tanière, laissant l’hiver derrière elles et accueillant le printemps avec un chant de joie. Soyons prêt.e.s à semer, toujours !

Le spectacle nous rappelle l’importance de croire en ses rêves, de se relever après une épreuve et de partager notre enthousiasme avec les autres. .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr

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English :

L’événement Spectacle Le vent de l’ourse Marckolsheim a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Grand Ried