Don du sang Marckolsheim

Don du sang Marckolsheim lundi 13 octobre 2025.

Don du sang

rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin

Début : Lundi 2025-10-13 16:30:00

fin : 2025-10-13 20:00:00

2025-10-13

Le don de sang représente le plus beau des cadeaux pour plusieurs, petits et grands.

Collecte de sang avec petite restauration bien mérité pour les courageux donneurs. .

rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 38 95 00

English :

Giving blood is the greatest gift for many, young and old.

German :

Die Blutspende stellt für viele Menschen, ob groß oder klein, das schönste Geschenk dar.

Italiano :

La donazione di sangue è il dono più grande per molti, giovani e anziani.

Espanol :

La donación de sangre es el mayor regalo para muchos, jóvenes y mayores.

L’événement Don du sang Marckolsheim a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du Grand Ried