Don du sang Marckolsheim
Don du sang Marckolsheim lundi 13 octobre 2025.
Don du sang
rue Poincaré Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-13 16:30:00
fin : 2025-10-13 20:00:00
Date(s) :
2025-10-13
Le don de sang représente le plus beau des cadeaux pour plusieurs, petits et grands.
Collecte de sang avec petite restauration bien mérité pour les courageux donneurs. .
rue Poincaré Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 59 38 95 00
English :
Giving blood is the greatest gift for many, young and old.
German :
Die Blutspende stellt für viele Menschen, ob groß oder klein, das schönste Geschenk dar.
Italiano :
La donazione di sangue è il dono più grande per molti, giovani e anziani.
Espanol :
La donación de sangre es el mayor regalo para muchos, jóvenes y mayores.
L’événement Don du sang Marckolsheim a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme du Grand Ried