Langsam, balade nocturne dans la mystérieuse Cité 14 Marckolsheim
mercredi 5 août 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Langsam, balade nocturne dans la mystérieuse Cité 14
D10 Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Reconnectez-vous à la nature en vous baladant doucement dans l’ancienne Cité 14.
Reconnectez-vous à la nature en vous baladant doucement dans l’ancienne Cité 14.
Entre nature vivante et anciennes traces laissées par ses habitants, suivez vos intuitions, laissez vos sens s’éveiller et profitez d’une parenthèse au rythme de la nuit, comme si la Cité 14 vous invitait à ralentir.. .
D10 Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
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English :
Reconnect with nature by taking a gentle stroll through the former Cité 14.
L’événement Langsam, balade nocturne dans la mystérieuse Cité 14 Marckolsheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme du Grand Ried
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