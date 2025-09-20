Marckolsheim

Babyski Initiation au sport nautique

4 Hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Initation au ski nautique uniquement pour les enfants de moins de dix ans

Initiez vos enfants de moins de dix ans au ski nautique.

Le matériel skis et gilets sont fournis gratuitement et l’assurance est prise en charge par le club. Il n’y a pas d’inscription préalable; il suffit de se présenter au club-house dans la tranche horaire 14h à 17 heures. 0 .

4 Hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 80 35 04 snca.asso@gmail.com

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English :

Water ski instruction only for children under 10 years old

L’événement Babyski Initiation au sport nautique Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Ried