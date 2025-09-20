Babyski Initiation au sport nautique Marckolsheim
Babyski Initiation au sport nautique Marckolsheim samedi 25 juillet 2026.
Marckolsheim
Babyski Initiation au sport nautique
4 Hameau du Rhin Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00
fin : 2026-07-25 17:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Initation au ski nautique uniquement pour les enfants de moins de dix ans
Initiez vos enfants de moins de dix ans au ski nautique.
Le matériel skis et gilets sont fournis gratuitement et l’assurance est prise en charge par le club. Il n’y a pas d’inscription préalable; il suffit de se présenter au club-house dans la tranche horaire 14h à 17 heures. 0 .
4 Hameau du Rhin Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 80 35 04 snca.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Water ski instruction only for children under 10 years old
L’événement Babyski Initiation au sport nautique Marckolsheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Marckolsheim (Bas-Rhin)
- Les 24h du jeu de société Marckolsheim 23 mai 2026
- Pêche du dimanche matin Marckolsheim 24 mai 2026
- Les foulées du loup Marckolsheim 6 juin 2026
- Heure du conte Marckolsheim 13 juin 2026
- Fête de la musique Marckolsheim 21 juin 2026