AGENDA · Marckolsheim
Bangala fescht Marckolsheim
dimanche 23 août 2026 · Marckolsheim
Informations pratiques
Marckolsheim
Bangala fescht
20 rue Vosges Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Armand Gerber, chanteur et humoriste alsacien sera là pour animer la première partie de la journée avant de laisser place au bal animé par Christian Alter.
Un repas à 27€ sera proposé pour à midi (sur réservation) .
20 rue Vosges Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 89 70 50
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English :
L’événement Bangala fescht Marckolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried
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