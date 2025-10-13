Informations pratiques

Marckolsheim

Bangala fescht

20 rue Vosges Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Armand Gerber, chanteur et humoriste alsacien sera là pour animer la première partie de la journée avant de laisser place au bal animé par Christian Alter.

Un repas à 27€ sera proposé pour à midi (sur réservation) .

20 rue Vosges Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 24 89 70 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Bangala fescht Marckolsheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Grand Ried