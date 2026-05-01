Festi’jeunes 2ème édition Sames
Festi’jeunes 2ème édition Sames samedi 30 mai 2026.
Sames
Festi’jeunes 2ème édition
Lac de Sames Sames Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Profitez d’une journée fun, riche en découvertes et en rencontres, dans un cadre à la fois sécurisé et convivial pour les jeunes de 11 à 17 ans avec leurs parents.
Au programme stands ludiques (rodéo mécanique, ventriglisse, bubble foot, pétanque, centrifugeuse…), de prévention et d’information en lien avec l’action jeunesse, du théâtre forum.
Animations course de radeaux, démonstrations de natation, tournoi de five, course d’obstacle, water-zone, baignade et bien d’autres surprises à découvrir sur place !
Les jeunes auront aussi l’occasion d’échanger avec des professionnels et de partager des moments uniques entre amis. .
Lac de Sames Sames 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49
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English : Festi’jeunes 2ème édition
L’événement Festi’jeunes 2ème édition Sames a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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