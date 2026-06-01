Festij’òc : le festival pour les familles !, Parc Rivals, Cintegabelle

Festij’òc : le festival pour les familles ! Samedi 6 juin, 14h00 Parc Rivals Haute-Garonne

Festival gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Festij’òc es de retorn ! ✨

Le samedi 6 juin, l’association Caminòc transforme le Parc Rivals de Cintegabelle en un immense terrain de jeu, d’art et de partage. Labellisé Total Festum, ce festival gratuit est le rendez-vous incontournable des familles pour célébrer ensemble la culture occitane et la convivialité.

AU PROGRAMME (14h – 22h) :

Dès 14h : Animations pour tous en continu

Ateliers maquillage et costumes pour se transformer le temps d’une après-midi.

Grands jeux en bois et fresque participative.

Atelier arts plastiques.

Parcours sensoriel, espace dédié aux bébés et contes animés pour les plus petits.

15h30 : Théâtre et Arts de la rue

Requie’m Placide – Cie Cépadulux : Un spectacle tout public dès 4 ans.

Le Folâtre Cabinet de Dactylographie – Cie le Bureau des Infinis : Un cabinet de curiosités à découvrir absolument.

19h30 : Concert – Humpty Dumpty Sound

Préparez-vous pour un live jeune public occitano-survitaminé ! Une dose d’énergie pure pour faire danser petits et grands.

21h30 : Grand Feu de la Saint-Jean

On termine la journée en beauté avec le traditionnel brasier pour célébrer l’arrivée de l’été tous ensemble.

Parc Rivals 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fb.me/e/3NxIvkAMU »}]

Festij’òc débarque le 6 juin à Cintegabelle ! Une journée gratuite pour toute la famille : spectacles de rue, jeux, concert occitan survitaminé et grand feu de la Saint-Jean. ✨ famille enfant