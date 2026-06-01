Sentier botanique de l’îlot, Sentier de l’ilot – Pont de Cintegabelle, Cintegabelle

Sentier botanique de l’îlot 5 – 7 juin Sentier de l’ilot – Pont de Cintegabelle Haute-Garonne

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Le sentier de l’Îlot propose une agréable balade familiale au cœur de la nature. Tout au long du parcours, des panneaux pédagogiques vous invitent à découvrir les habitants de ce bras de la rivière Ariège et la richesse de cet environnement préservé.

Sentier de l’ilot – Pont de Cintegabelle 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie Un parcours nature sur un îlot de l’Ariège à Cintegabelle !

Partez à la découverte de la faune et de la flore particulière de cette zone humide avec ses oiseaux colorés (canard colvert, loriot d’Europe…) et ses arbres « à bois blanc », spécifiques des bords de rivière, dont certains sont protégés comme le Saule blanc.

A travers 10 panneaux informatifs disposés le long du parcours, découvrez également l’histoire du site, comment s’est formé cet îlot et sa végétation. Vous apprendrez aussi le rôle primordial des arbres morts dans cet écosystème, comment ils contribuent à la biodiversité et rendent le site attractif pour plusieurs espèces d’oiseaux forestiers.

0.85 km

Niveau : Très facile

Durée : 30 minutes

Le sentier de l’Îlot propose une agréable balade familiale au cœur de la nature. Tout au long du parcours, des panneaux pédagogiques vous invitent à découvrir les habitants de ce bras de la rivière…

©OTI Bassin Auterivain