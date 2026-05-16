Biarritz

Festilasai

33 bis Allée du Moura Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12.99 – 12.99 – 24.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Le Festilasai regroupe musique, skate et expressions artistiques dont l’objectif est le développement de la culture locale, l’utilisation de l’Euskara et l’implication d’acteurs et de produits locaux.

Vendredi 31 juillet de 17h00 à 1h45 et samedi 1er août de 18h00 à 1h45. .

33 bis Allée du Moura Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine billetterie@festilasai.com

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English : Festilasai

L’événement Festilasai Biarritz a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Biarritz