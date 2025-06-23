Zinzin ! Le Colisée Biarritz

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-07-09
2026-07-09

L’actualité dézinguée comme jamais attention, il faut se mouiller la nuque avant de rentrer !
Rémy de la chaîne YouTube Juste Milieu sort de son bureau pour aller raconter des âneries sur les planches.
Un one-man-show cocasse pour tous ceux qui aiment bien rire là où il ne faut pas…
Attention ça s’annonce zinzin !   .

Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   mberginiat@juste-milieu.fr

